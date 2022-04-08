Barış Yarkadaş: Eyy petrol, eyy swap, eyyyy dolar sen nelere kadirsin

Farkında mısınız? Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ne söylese, tam tersi oluyor.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediklerinin tam tersi, sadece meyve – sebze fiyatları ve ekonomi alanında değil, yargı ve diplomasi alanında da gerçekleşiyor.

Hatırlarsanız, Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı, bu ülkenin İstanbul’daki konsolosluğunda vahşice katledildi.

Bir Erdoğan’ın o günkü sözlerine bakın; bir de bugünkü duruma…

“Dosyayı incelemeniz için bile vermeyiz, verirsek onu da kaybedersiniz” diyenler, hem dosyanın tamamını verdi hem de buradaki yargılamayı tamamen bitirdi. Kaşıkçı’nın dosyası, Kaşıkçı’yı vahşice katledenlere teslim edildi. Böylece, ülkemiz topraklarında işlenmiş bir cinayetin daha üstü örtüldü.

Eyyyy petrol…

Eyyyy swap…

Eyyyyy dolar sen nelere kadirsin…

Barış Yarkadaş’ın yazısı