Barış Yarkadaş: Erdoğan daha ne desin?

Geride bıraktığımız günlerde hizmete sokulan Çanakkale Köprüsü’nün açılışında konuşan Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin yıllardan bu yana anlatmaya çalıştığı bir gerçeği, yaptığı konuşmada bir cümle ile özetledi. Erdoğan, başını Limak’ın çektiği yandaş firmalara verilen karlı geçiş garantisini şu sözlerle itiraf etti:

“Biliyorsunuz, Yap İşlet Devret ve yüklenici firma buradan aldığı parayla, eğer buradaki aylık, yıllık bedel eğer onun aleyhineyse, farkı kim ödeyecek? Onu bizler devletin kasasından ödeyeceğiz.”

Gerçekten; Tayyip Erdoğan daha ne desin?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşısındaki kalabalığa ve ekranları başındaki milyonlarca insana, açık açık “Aradaki farkı siz ödeyeceksiniz’’ dedi.

Barış Yarkadaş’ın yazısı