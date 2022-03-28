Barış Yarkadaş: Demokrat Parti çatısı altında seçime girmeleri daha doğru

Ahmet Davutoğlu ve arkadaşlarının CHP ya da İYİ Parti listelerinde yer almayacağı en azından ‘şimdilik’ netleşmiş oldu. Bu karar kuşkusuz ki; en çok CHP yönetimi ve seçmenini rahatlattı. Tabii; İYİ Parti ve Gelecek Partisi seçmenlerini de…

Adı geçen tüm kişi ve kurumlar, AKP ve MHP’nin zorlaması yüzünden, istemedikleri hiçbir listede yer almayacak ve istemedikleri hiçbir partinin logosuna ve listesine seçim mührü basmak zorunda kalmayacak.

Ancak benim kişisel görüşüm; Gelecek, Deva, Saadet, Demokrat Parti, Yeniden Refah Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi’nin Demokrat Parti çatısı altında seçime girerek yüzde 7’yi aşmasının daha doğru olacağıdır.

Barış Yarkadaş’ın yazısı