Barış Pehlivan: Açık tanıkların ismini gizlemek Fethullahçılar'ın bile aklına gelmemişti

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İBB soruşturmasında dört gizli tanığın olduğunu sorgulardan gördük. AKP medyasından ise şunu öğrendik: Dosyada açık isimleriyle 13 kişi de tanık olarak var. Gelin görün ki… Emniyet ve savcılık sorgularında iddia edildiği gibi tanıkların isimleri yok. İsmi belirsiz şekilde ‘tanık ifadesinde’ diye sorular var tüm şüphelilere.

Bir kişi açık tanık ise şüpheliler onun adını daha tutuklanmadan önce bilmeliydi. Gizli tanık ise kod adları ile soru sorulabilirdi. Öyle ya, belki de o açık tanıkların isimleri ortaya çıksa sorgusu yapılanlar daha önemli detayları anlatabilirdi. Ya da varsa husumetleri olduğunu ortaya koyabilirdi.

Yani… Yanisi şu: Gizli tanıklık meselesini bu memlekete Fethullahçılar getirdi. Amaçları kumpas davalarını kolay yürütmekti. Yalan yok, açık tanıkların ismini gizlemek onların bile aklına gelmemişti.

Barış Pehlivan’ın yazısı