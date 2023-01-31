Barış Manço’nun 50 yıllık vasiyeti: ‘Yerine getirilmesi gereken bir emir’

Barış Manço’nun 50 yıl önce Cumhuriyetin 100. yılına özel bestelelediği eseri yeniden gündeme geldi. Manço’nun eşi Lale Manço Ahıskalı, bu eserin sahnelenmesini ‘vasiyet’ olarak kabul ettiklerini söyledi.

Anadolu rock ve pop müziğin efsane isimlerinden Barış Manço’nun 1 Şubat 1999’da aramızdan ayrılmasının üzerinden 24 yıl geçti.

Manço’yu anma etkinlikleri kapsamında, sanatçının Moda’daki evi, her yıl olduğu gibi bu yıl da bugün saat 24.00’e kadar ziyarete açık olacak. Ayrıca Barış Manço Vapuru, 5 Şubat’ta sanatçının sevenlerini ağırlayacak.

AA’nın aktardığına göre Manço’nun eşi Lale Manço Ahıskalı, 1975’te henüz 20 yaşındayken tanıştığı sanatçıyla dolu dolu 25 yıl geçirdiklerini anlattı.

Lale Manço Ahıskalı

Barış Manço’yu 2023’te sahneye çıkaracağız

Manço’nun ‘Kayaların oğlu’ ifadesinin yer aldığı şiirsel bir prologla başlayan ‘2023’ eserinin çok enteresan bir beste olduğuna dikkat çeken Ahıskalı, şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023’teki yani 100. yılına atfedilerek yazılmış bir metin ve onun Türkiye Cumhuriyeti’ne inancını, onun gücüne ve nasıl ayakta duracağına inandığını gösteriyor. Çok etkileyici bir metin olduğunu düşünüyorum.”

Ahıskalı, Manço’nun bu eserle bir vasiyeti de olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“‘Ben 2023’te 80 yaşında olacağım. O zaman belki Doğukan’ın kolunda sahneye çıkacağım ve 2023 bestemi bir senfoni orkestrası eşliğinde icra edeceğim’ diyordu. Bu bizim vasiyet olarak kabul ettiğimiz bir şey ve yerine getirilmesi gereken bir emir diye kabul ediyoruz ve bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Barış Manço’yu 2023’te mutlaka sahneye çıkaracağız ve senfoni eşliğinde 2023’te dinleyeceğiz.”