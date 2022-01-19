Barış Doster: Türkiye büyüdü ama kalkınamadı

Türkiye’de, son 20 yılda çiftçi sayısı azaldı. Çalışan çiftçilerin yaş ortalaması büyüdü. Gençler tarımsal üretimden önemli ölçüde koptu. Ekilen arazi miktarında da büyük düşüş yaşandı. Verimli tarım arazileri, ranta kurban gitti.
Özetle Türkiye; büyüdü ama kalkınamadı, gelişemedi. Özelleştirme yaptı. Tahvil, hisse senedi sattı. Yabancı sermaye getirdi. Ama bu kaynağı üretken, verimli kullanmadı. Yatırıma, üretime, istihdama, ihracata dönüştüremedi. Finans sektörünün büyümesini önceledi. Sanayi altyapısının gerilemesini umursamadı. İthalatı tercih etti. İhracatı özendirmedi.