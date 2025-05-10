Barbaros Şansal gözaltına alındı

Modacı Barbaros Şansal İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığını duyurdu.
Şansal, X’teki açıklamasında “İstanbul Havalimanı transitte gözaltı” yazdı.
İstanbul Havalimanı transitte gözaltı !— Barbaros Şansal 🇨🇾🎗 (@mayrukcouture) May 10, 2025
Yaramazlara biraz batar!
Modacı Barbaros Şansal İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığını duyurdu.
Şansal, X’teki açıklamasında “İstanbul Havalimanı transitte gözaltı” yazdı.
İstanbul Havalimanı transitte gözaltı !— Barbaros Şansal 🇨🇾🎗 (@mayrukcouture) May 10, 2025
Modacı Barbaros Şansal İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığını duyurdu.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,43 değer kazanarak 9.390,51 puandan tamamladı.
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