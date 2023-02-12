‘Bir daha ertelenmeyecek’: Deprem bölgesi dışındaki okullar 20 Şubat’ta açılıyor

Okullar deprem bölgesinde 1 Mart’a kadar kapalı kalacak, 71 ilde ise 20 Şubat’ta açılacak.

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Özer, 71 ilde eğitim öğretimin bir daha ertelenmeyeceğini belirtti.

Depremden etkilenen 10 ildeki okullarda hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Özer, bölgede eğitime 1 Mart’a kadar ara verildiğini açıkladı: “1 Mart tarihi itibariyle 10 ilimizde bölgesel kararlar vermeyeceğiz. Covid salgınında olduğu gibi ilçe ve okul temelli kararlar alacağız. İhtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz.”

Deprem bölgesinden gelecek öğrenciler için, 71 ildeki okulların kapasitesini artırmak için çalışmalara başlandığını belirten bakan, özel okulların, kapasitelerinin yüzde 3’ü kadar sağladığı bursu yüzde 10’a çıkardığını aktardı.