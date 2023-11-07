Aytunç Erkin: Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmalıydı?

Peki Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmalıydı? Bu konuda geçen yıla dönmekte fayda var, Saraçhane’ye yani… Tarih 14 Aralık 2022. İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı verildiği gün Saraçhane’de, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in de olduğu odadaki tek gazeteciydim ve orada yaşananları sıcağı sıcağına aktarmıştım. Nasıl bir gümbürtü koptuğunu, CHP-İYİ Parti arasında “rol çalma” savaşına dönüştüğü iddia edilen sürece tanıklık etmiştim. O gün Almanya ziyaretini iptal eden Kılıçdaroğlu bir gün sonra Saraçhane’deki mitingde “İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımızdır” diyebilirdi ancak yapmadı. Hatta… Kendisinin adaylığını tüm anketler ortadayken “dayattı” diyebiliriz. Aynı CHP lideri kurultay gecesi “çekilme” baskılarına karşı çıksaydı ve Özgür Özel’in elini havaya kaldırsaydı yine bambaşka bir durum ortaya çıkacaktı. Bunu da yapmadı ya da yapamadı. 28 Mayıs gecesinden sonra “sokağın sesini” de duymadı. Artık CHP için de Kılıçdaroğlu için de bambaşka bir süreç başladı.

Aytunç Erkin’in yazısı