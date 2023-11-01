Aytunç Erkin: ‘Değişimciler’ kanadı, bu konuşmanın büyük etki yaratmasını umut ediyor

Ekrem İmamoğlu faktörü. “Değişimin” işaret fişeğini ilk yakan isim İmamoğlu oldu. (29 Mayıs sabah yayınladığı video) Ve süreçte belirleyici isim haline geldi. Son İstanbul İl Kongresi’nde de desteklediği aday Özgür Çelik kazandı. İstanbul’un 196 delegesi var ve 180’e yakınının da Özgür Özel’i destekleyeceği iddialar arasında. Ki Özel ve değişim kanadı, İstanbul’un kazanılmasıyla psikolojik olarak öne geçtiklerini, bu durumun Anadolu’yu da etkileyeceğini düşünüyor. Hesaplar da buna göre yapılıyor. Son durum şu: Ekrem İmamoğlu’nun divan başkanı olmasının önemi olmadığı, İmamoğlu’na yakın ekiplerin de sıkı bir çalışma içinde olduğunun altı çiziliyor.

CHP’li önemli bir isim dedi ki: “Son üç gün ve salonda yapılacak konuşmalar belirleyecek. Geçen hafta kaleme aldığın yazı vardı: ‘Kılıçdaroğlu salona gelmeden bu işi bitirmek istiyor.’ Çok doğru ama geç kalındı. Delege o salondaki konuşmalardan da mutlaka yönelimini değiştirecektir.” 24 Ekim’deki yazımda dediği gibi: “İllerden gelen bilgiler ise önde olmasına rağmen Kılıçdaroğlu için durumun garanti olmadığını gösteriyor. Özgür Özel’in ise kazanma ihtimalinin (çok güçlü bir ihtimal olmasa da) olduğunu göstermekte… Şimdi her iki kesim bu başa baş duruma göre hareket ediyor.”

Bir not daha ekleyelim: Özgür Özel’in kurultayda yapacağı konuşmada Bülent Ecevit izlerini taşıyacak cümleler kurması bekleniyor. “Değişimciler” kanadı, bu konuşmanın büyük etki yaratmasını umut ediyor.

Aytunç Erkin’in yazısı