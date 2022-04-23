Aytunç Erkin: CHP lideri neoliberalizmin bittiğini duyurdu milyonlara

Modern toplum kazanacaksa – ki kazanacak- bu Turgut Özal-Tansu Çiller-Kemal Derviş-Tayyip Erdoğan-Abdullah Gül-Ali Babacan çizgisiyle olmaz. “Program” dedim, diyeceğim. Açtım, CHP’nin programını bir kez daha okudum. Önceki gece saat 21’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla kameralar karşısında “ışıksız” açıklamasını izledim ve şu cümleleri duydum:

“… Neoliberalizmin sonu gelmiştir. Zenginler daha zengin, yoksullar daha yoksul hale getirildi. Bu zenginler servetlerinin yüzde 1’ini paylaşsalar bütün çocukların eğitim masrafları karşılanır. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bu sistem miladi doldurdu. İmkansız görünen düşüncelerin zamanı gelmiştir. İşte ben bu aç gözlü politikacıların yarattığı karanlığa karşı ayaktayım. Bu eylemin sivil itaatsizlik çağrısı değil bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelemdir.”

Evet bir sistemin çöktüğünü anlattı CHP lideri! Neoliberalizmin bittiğini duyurdu milyonlara. Her şey zıddıyla vardır. Neoliberalizm çöktüyse kamucu-halkçı sistem kazanmıştır! Uygulanılması gereken sistem de budur.

Aytunç Erkin’in yazısı