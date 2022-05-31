‘Ayı gülü’ Bingöl’deki yaylalara renk kattı

Bingöl’ün Yedisu ilçesi yaylalarında ‘ayı gülü’ diye bilinen, koruma altındaki ‘Paeonia Officinalis’ çiçeği doğaya renk kattı.

Fotoğraflar: AA

Ranunculaceae (Düğün çiçeği) familyasına ait ayı gülü, Yedisu yaylalarının farklı noktalarında ilkbahar aylarında açıyor.

Bazı bölgelerde meşe ağaçları arasında çıkan çiçekler görenlerin içini açıyor.

Ayı gülüne büyük önem veren yöre halkı, çiçeklerin etrafında temizlik yaptı.

Çevre sakinlerinden Ramazan Şavin, AA muhabirine, çiçeğin ilçelerinde nisan ve mayıs aylarında ortaya çıktığını söyledi: “Koruma altındaki bir gül. Mayıs ayının sonundan tamamen yapraklarını açıyor. Haziran ayı içerisinde tohuma dönüşüyor. Tohumlar tekrar olduğu yerde tekrar yetişiyor. Halkımızı bu güle kesinlikle zarar vermiyor.”