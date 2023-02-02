Avustralya’nın yeni banknot kararı: Kral Charles yer almayacak

Avustralya’nın yeni beş dolarlık banknotlarında İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın portresinin yer almayacağı bildirildi.

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BBC’nin aktardığına göre Avustralya Merkez Bankası (RBA), Kraliçe 2’nci Elizabeth’in portresinin yer aldığı beş dolarlık banknotları, ‘yerli Avustralyalıların kültür ve tarihini onurlandıran’ bir tasarımla değiştireceklerini duyurdu.

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2’nci Elizabeth’in 8 Eylül 2022’de tatilini geçirdiği İskoçya’da hayatını kaybetmesinin ardından tahta oturan Kral 3’üncü Charles’ın portresinin söz konusu banknotta olmayacağını bildiren RBA, değişikliğin hükümetle fikir alışverişi sonucunda yapıldığını kaydetti.

Yeni banknotlar birkaç yıl içinde basılacak

Yeni banknotun tasarlanıp basılmasının birkaç yıl süreceğine dikkat çekilen açıklamada, bu süre içerisinde mevcut 5 dolarlık banknotun da basılmaya devam edileceği ve kullanılacağı bilgisi paylaşıldı.

Karar hem destek hem tepki gördü

Avustralya’nın muhalefet lideri Peter Dutton, başbakan Anthony Albanese’nin Kral Charles’ı banknotlara koymama kararının sonucunu üstlenmesi gerektiğini söyledi: “Sistemlerimize, toplumumuza ve kurumlarımıza yönelik yeni bir saldırı olduğunu düşünüyorum.”

Avustralya Yeşiller partisi senatörü Lydia Thorpe ise değişikliği ‘Bu ülkeyi sömürgeden çıkarmak için savaşan yerli halkı için büyük bir kazanç’ olarak nitelendirdi.