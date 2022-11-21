Avustralyalı kadın, uyurken tecavüze uğradığını nişanlısının e-posta kutusundaki videolardan öğrendi

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan bir kadın, e-posta hesabına baktığı nişanlısının kendisine uyurken tecavüz ettiği sırada çektiği görüntüleri buldu.

Fotoğraf: www.countycourt.vic.gov.au

Adı açıklanmayan kadın, iki yıldır birlikte olduğu 34 yaşındaki, iki çocuk babası nişanlısının kendisini aldattığından şüphelenedi ve ondan habersiz e-posta hesabını kontrol etti. Ancak gördüğü şey çok daha yıkıcıydı.

Nişanlısının hesabında, kendisine uyurken tecavüz ettiği anların video kayıtları vardı. Videoların çoğu birkaç saniye bir tanesi 12 dakikaydı. Kendisini ‘dövmelerinden tanıyan’ kadın nişanlısından şikayetçi oldu.

Savcı, Victoria bölge mahkemesinde görülen davada, kadının 2020 yılındaki cinsel saldırıların görüntülerini içeren dokuz e-posta bulduğunu söylerken kadın, çok yaralandığını, güvendiği birinin bunları yapmasının korkunç bir şey olduğunu söyleyerek, ”Bir daha bir ilişki kurup birine güvenebilir miyim emin değilim” dedi.

İki yılı aşkın süredir birlikte olduğu kadına uyurken yedi kez tecavüz ettiğini, 21 kez de cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden adam bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından suçlu bulundu.

Mahkeme, alacağı cezayı sonra açıklayacak.