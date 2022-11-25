Atletico Madrid’in doktoru, Papa’yı muayene için Vatikan’a çağrılmış

İspanya’da La Liga takımlarından Atletico Madrid’in sağlık ekibinin başındaki doktor dizinde sorun olan Papa Francis’i (85) tedavi etmesi için Vatikan’a çağrıldığını açıkladı.

Papa, ağustos ayındaki bir toplantıya tekerlekli iskemleyle getirilirken. Fotoğraf: Reuters

Katoliklerin ruhani lideri olan Arjantinli din adamı, dizindeki artrit (eklem iltihaplanması) nedeniyle son birkaç ay içindeki bazı programlarını iptal etti. Yürümekte güçlük çeken Papa’nın iptal ettiği programlar arasında Afrika ziyareti de var.

Mayıs ayından beri baston yardımıyla yürüyen veya tekerlekli sandalye kullanan Papa Francis, Arjantin kulübü San Lorenzo’nun koyu bir taraftarı olarak tanınıyor.

1995’ten beri İspanyol Atlético Madrid’in futbolcularının doktoru olan ortopedi ve travmatoloji uzmanı José María Villalón, Vatikan’ın İspanya’daki temsilcilerinin ricası üzerine kendisinin ve başka uzmanların Papa’yı muayene etmek için İtalya’ya gittiklerini söyledi.

İspanya’daki radyo kanallarından Cope’a konuşan Villalón, Papa’yı muayene eden doktorlar arasında olduğunu anlatırken, ilk buluşmalarında çok heyecanlandığını dile getirdi.

Papa’nın çok nazik bir insan olduğunu ancak aynı zamanda da çok inatçı olduğunu söyleyen Villalón’un bu izlenimi, Arjantinli din adamının ameliyat olmayı reddetmesinden kaynaklanıyor.

Ameliyat olmayı reddetmesi nedeniyle daha uzun soluklu tedavi yöntemi uygulanacağını aktaran ortopedi uzmanı, ”Ben ona yardımcı olabileceğimiz, iyileştirebileceğimiz konusunda iyimserim. O bize her konuda yardım ediyor. Biz de onun rahat yürümesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Kendisinin Atletico Madrid’in doktoru olduğunu söylediğinde Papa’nın ona takımı San Lorenzo’yu anlattığını söyleyen Villalón, moralinin iyi olduğunu anlattı.

Geçen yıl temmuz ayında bağırsak ameliyatı olduktan sonra anestezinin yan etkileri nedeniyle sorun yaşadığını belirten Papa, dizine cerrahi müdahale etmek isteyen doktorlara olumsuz yanıt vermişti.