Atık malzemelerden tasarlanan, motorsuz araçlarla yarıştılar

Artvin’de geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Gravity Racer yarışı, ilginç görüntülere sahne oldu.

Fotoğraflar: AA

İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile Artvin Off-Road Spor Kulübü’nün düzenlediği yarışa atık malzemelerden tasarlanan motorsuz araçlarla katılan beş sürücü, birinci olmak için kıyasıya mücadele etti.

Hastane Kavşağı’ndan başlayan Artvin Valiliği önünde sona eren yarışlar esnasında parkur olarak kullanılan 900 metrelik Şehit Dursun Acar ve İnönü Caddesi trafiğe kapatıldı. Kullanıcıları tarafından hurda ve atıl malzemelerden tasarlanan motorsuz, fren sistemi olan dört tekerlekli araçlar ilgi çekti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Özner Bilmiş, etkinliğin kentte bir ilk olduğunu, önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Cipe, uçağa benzeyenler var

Artvin Off-Road Spor Kulübü Başkanı Tolga Şatır da amaçlarının geri dönüşüme destek vermek ve farkındalık olduğunu, araçların kullanılmayan lastik ve teneke parçalarıyla tasarlandığını söyledi: “Ahşaptan yapılan ve cipe benzeyen araçlar var. Uçağa benzeyen araçlar var. Hepsi kendine özgü, bireysel düşüncelerle tasarlanan araçlar. Araçların dört tekerlekli olması şartı var. Kask ve dizlikleri zorunlu tuttuk. Motorsuz ve fren sistemi olacak. Şartlarımız bunlar. Şehrin içinde değişik bir atmosfer planladık.”

Hakan Karataş ve Serhan Özer ikilisi parkuru birinci tamamladı ve kupa aldı.