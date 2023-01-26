Ataol Behramoğlu hakkında beraat kararı

Şair ve yazar Ataol Behramoğlu, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Katıldığı bir televizyon programında ‘Türkiye’deki, tek adam diktasıdır. Budur yani. Türkiye bundan kurtulmadıkça, yani bütün felaketler gelip bizi bulacaktır’ diyen Behramoğlu hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

ANKA‘nın aktardığına göre Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Behramoğlu, yazılan ifadelerde ‘muhalefete daha ağır eleştirileri’ olduğunu belirtti: “Burada bir kimseye hakaret etmiyorum. Dikta, emir demektir; hakaret değil, bir siyasi terimdir. Bu yüzden suçlamaları kabul etmiyorum.”

Behramoğlu’nun avukatı Ergün Özer de ‘müvekkilinin kullandığı sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu’ aktararak, beraat talebinde bulundu.

Savcı beraat istedi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Behramoğlu’nun sarf ettiği söylemlerin Cumhurbaşkanı’nın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olmadığına dikkat çekti. Söylemlerin niteliği itibariyle ağır eleştiri ve temenni niteliğinde olduğunun anlaşıldığını belirten savcı, bu nedenle Behramoğlu’nun beraatına karar verilmesini talep etti.

Hakaret değil ağır eleştiri

Kararını açıklayan hakim, Behramoğlu’nun sözlerinin muhatabı açısından doğrudan hakaret suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığı, aksi düşünülse dahi bulunduğu konum ve yetki itibarıyla ağır eleştiri olarak kabul edilebilecek bu paylaşımın bu haliyle tipiklik unsurlarını taşımadığı kanaatine varıldığını bildirdi. Hakim, bu değerlendirmenin ardından Behramoğlu’nun beraatına karar verildiğini açıkladı.

Behramoğlu, beraat kararına ilişkin Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Asılsız, anlamsız suçlamadan aklanmış olmam kadar beni sevindiren, karşımda gerçek hukukçular görmüş olmamdır. Ülkemden ümidimi hiç bir zaman kesmedim.”