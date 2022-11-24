Aşkı uğruna gittiği Peru’da organ mafyasının kurbanı oldu

Aşk uğruna 4 bin 800 kilometre yol kat eden Meksikalı kadın Peru’da organ mafyasının kurbanı oldu.

Fotoğraf: Facebook

Blanca Arellano (51) internet üzerinden tanışıp aşık olduğu Perulu tıp öğrencisiyle buluşmak üzere temmuz ayında Peru’ya gitti.

Ailesi ve arkadaşları onun orada ‘Juan Pablo Jesús Villafuerte’ adlı erkek arkadaşıyla mutlu olduğunu, ilişkilerinin iyi gittiğini sanıyordu. Ancak 7 Kasım’dan sonra ondan gelen haberler kesildi. Cep telefonuna ulaşılamıyordu. Ailesi haber alamayınca çok merak etti ve yeğeni Karla Arellano, Villafuerte’ye ulaştı.

Villafuerte, Blanca Arellano’nun kendisine ilişkinden sıkıldığını söyleyerek Meksika’ya dönmeye karar verdiğini anlattı. Huacho kentindeyken Peru’nun başkenti Lima’ya doğru yola çıktığı, oradan da Meksika’ya uçmayı planladığı bilgisini aktardı. Ancak yeğen Arellano, halasının böyle bir yolculuk yaptığına dair bir işaret, bir havayolunda kayıt bulamadı. Üstelik yola çıkmış olsa çoktan ulaşmış olması gerekirdi. Aile Blanca Arellano’nun sağlığından endişe etmeye başladı.

Ondan haber beklerken endişelenmekte haklı oldukları ortaya çıktı. 9 Kasım’da, Perulu balıkçılar, Huacho Limanı’na vuran ceset parçaları buldu. Ceset parçaları Arellano’ya ait olduğu tespit edildi.

Karla Arellano, yaşananları Twitter’dan paylaştı.

Fotoğraf: Huacho Kriminal Araştırma Bürosu

Onu son gören kişi olan Villafuerte 17 Kasım’da tutuklandı. Meksika’da yayımlanan El Pais gazetesi Villafuerte’nin insan ve organ kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandığını yazdı.

Haberde, savcılığın açıklamasına göre, Villafuerte’nin, Arellano ilk kaybolduğunda, TikTok hesabından insan bedeni parçalamaya ve organ analizine, nakline dair videolar paylaştığı, evindeki aramada kan izleri bulunduğu aktarıldı.

Arellano’nun organlarının alınması için öldürüldüğünün ve Villafuerte’nin bir çetenin üyesi olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

Karla Arellano, Twitter’daki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: ”Yaşadığımız şeyi tarif edecek kelime bulamıyorum. Halam çok nazik, sıcak, neşeli, zeki ve sevgi dolu bir insandı. Perulu yetkililere güveniyoruz.”