Asker uğurlamasında ateş açıldı: Bir ölü, bir yaralı

Niğde’de asker uğurlanırken tabancayla havaya rastgele ateş açılması sonucu yaralanan iki kişiden biri öldü.
Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki düğün salonu önünde dün, askere gidecek gençler için düzenlenen uğurlamada tabancayla havaya rastgele ateş açılması sonucu Ö.T. (56) ve M.T. (20) yaralandı.
Ö.T. tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Kolundan yaralanan M.T’nin (20) aynı hastanede tedavisi sürüyor.
Silahı kullandığı belirtilen B.G, jandarma ekiplerince gözaltına aldı.