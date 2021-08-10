Aşı karşıtlarından BBC’ye baskın denemesi: Yanlış adrese gittiler…

Londra’da bir araya gelen aşı karşıtları, BBC’nin genel merkezi olduğunu düşündükleri binayı bastı.

NOW – Protest outside BBC Television Centre in West Londonpic.twitter.com/cZsfKzIRXj — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 9, 2021

Protestocuların toplandığı White City’deki BBC stüdyosu, 2013 yılına kadar BBC televizyonunun merkezi iken 2017’den bu yana şirketin ticari kolu BBC Studioworks’un binası olarak hizmet veriyor. Ancak bina, şu anda çoğunlukla ITV kanalı tarafından kiralanan stüdyolardan oluşuyor.

‘Menopoz hakkında konuşuyorduk’

Protesto sırasında binada bulunan ‘Loose Women’ programının yardımcı sunucusu Charlene White, güvenlik ekibine teşekkür ederek şunları söyledi: “Protestocuların neyi başarmayı umduklarından emin değilim, ancak tek bulabilecekleri ben, Jane, Nadia ve Penny’nin programda menopoz hakkında konuşmasıydı.”

Protestonun organizatörü Official Voice, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ‘medyanın sorun olduğunu’ belirterek, destekçilerine 27 Temmuz’dan itibaren bugünkü protestoya katılma için çağrıda bulunmuştu. Organizasyonun protestoya ilişkin paylaşımlarında, “Yalanlar sona erecek” denmişti.