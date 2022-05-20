Artık Kraliçe 2’nci Elizabeth’in adına bir metro hattı var

İngiltere’de 70 yıl 100 gündür tahtta olan Kraliçe 2’nci Elizabeth’in adına başkent Londra’da bir metro hattı var; Elizabeth Hattı.

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Son dönemde az sayıda etkinliğe katılan ve baston yardımıyla yürüyen 96 yaşındaki kraliçe, 24 Mayıs’ta hizmete girecek hattın duraklarından Paddington İstasyonu’nu salı günü ziyaret etti. Elizabeth Hattı şimdi de Londra Metro Haritası’na eklendi. Diğer hatların kırmızı, siyah, gri gibi renklerle simgelendiği haritada kraliçenin adı verilen hattın rengi mor.

2 Haziran’da ülkenin dört bir yanında tahta çıkışının 70’inci yılı kutlanacak Kraliçe 2’nci Elizabeth’in adını taşıyan hattın uzunluğu 118 kilometre. Doğu’daki Essex’ten batıdaki Berkshire’a kadar uzanan hattın Londra’daki raylı sistemdeki kapasiteyi yüzde 10 artıracağı açıklandı.

Bu bölgeleri bağlayan hattın projesi 1980’lerde düşünülmüş 1990’larda iptal edilmiş 2000’lerde onaylanmıştı. 2009’da başlayan inşaatı 13 yıl sürdü, 10 bin işçi görev yaptı. 20 milyar sterline mal oldu.

Hattın ikinci etabı bu yıl sonbaharda, son etabı da 2023 yılının ilkbaharında tamamlanacak.

Londra Ulaşım Dairesi, kentin metro haritasına eklense ve kamuoyunda öyle kabul görse de hattın bir demiryolu hattı olduğunu vurguladı.

Kutlamalar kapsamında sekiz kasaba kent yapılacak.