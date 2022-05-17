Arılar caddedeki ağaca ‘oğul verdi’; arıcılar toplayıp uzaklaştırdı

Edirne’de caddedeki ağaca oğul veren arılar, arıcılar tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Fotoğraflar: AA

Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi’ndeki bir ağaca arıların oğul verdiğini gören esnaf, çevredekilerin zarar görmemesi için arıcılardan yardım istedi.

Caddeye koruyucu maskeyle giden gelen arıcılar, arıları toplandıkları daldan çuvala alarak bölgeden uzaklaştırdı.

Arıcı Senayif Sert, arıları akşamüzeri kovana aktaracaklarını belirterek şunlara söyledi: “Doğaya faydamız olacak. Bu arılar seneye tekrar çoğalacak. Dışarıda kalırsa ev bulamadığı zaman telef oluyor soğuk havalarda üşüyor, ölüyor, kuşlar yiyor. Büyük ihtimalle Kent Ormanı’ndan gelmiştir. Oradaki büyük ağaçların ortaları çürük oluyor ve onlarda yüzlerce arı var ama kimse onları ağaçlar yüksek olduğu için alamıyor.”

Bir arıcılık terimi olan oğul vermek, arıların gruplar halinde kovanlarından uzaklaşması ve bir ağaca veya dala yığınak oluşturması anlamına geliyor.