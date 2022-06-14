Araştırma: Üç yaşına kadar akranlarıyla geçinmeyi öğrenen çocuklar, ilkokula ruh sağlığı avantajıyla başlıyor

Cambridge Üniversitesi araştırması üç yaşına kadar akranlarıyla iyi anlaşmayı öğrenen çocukların ilerleyen yıllarda ruh sağlığının olumlu etkileneceğine işaret ediyor.

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Araştırmanın okul öncesi ‘akranla oynama becerisi’ ile yedi yaşında gelişmiş ruh sağlığı arasında bağlantı kuran ilk çalışma olduğu belirtildi.

Araştırmacılar oyunun niceliğinden çok niteliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Guardian’ın aktardığına göre araştırmanın bulguları ruh sağlığı açısında risk taşıyan çocukların nitelikli oyun gruplarına erişiminin sağlanmasının önemini gösterdi.

Araştırmacıların 1700 çocuğun üç ve yedi yaşlarında toplanan verilerini analiz etti. Küçükken akranlarıyla oynama yeteneği daha iyi olan çocukların dört yıl sonra daha az ruh sağlığı sorunları belirtileri sergilediği görüldü.

Ebeveynler, öğretmenler ve bakıcıların bildirimlerine göre bu çocuklarda hiperaktivite seviyeleri ile davranışsal ve duygusal sorunlar daha azdı. Ayrıca okul öncesi akranlarıyla oynamayı öğrenen çocukların diğer çocuklarla daha az kavga ettiği veya anlaşmazlık yaşadığı görüldü.

ARaştırmanın baş yazarı Vicky Yiran Zhao akranlarla oyunlarda önemli olanın nitelik olduğunu vurgulayarak “Çocukları işbirliği yapmaya teşvik eden oyunlar ya da paylaşmayı öğreten aktiviteler faydalı olacaktır” dedi.