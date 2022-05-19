Anneleri ölen yavru sincaplar biberonla besleniyor

Tunceli’de anneleri ölen yavru sincaplar korumaya alındı.

Fotoğraflar: AA

Ali Baba Mahallesi’nde yaşayan bir kişi, araç çarpması sonucu ölen sincabın iki yavrusuna sahip çıktı.

Sincapları bulundukları ağaç kavuğundan aldı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şube Müdürlüğü’ne teslim etti.



Sevimlilikleriyle dikkati çeken sincapların bakımı, DKMP görevlilerince her gün özenle yapılıyor.

Günde beş kez biberonla süt verilerek ve fındık yiyerek beslenen sincaplar, hayatta kalacak erişkinliğe ulaştıktan sonra doğaya bırakılacak.