Anne-kız 560 cesedi parçalara ayırıp satmış

ABD’nin Colorado eyaletinde cenaze levazımatçısı Megan Hess, yakılması için getirilen yüzlerce cesedi izinsiz parçalara ayırıp satarak ölülerin yakınlarını dolandırmaktan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Megan Hess Fotoğraf: Reuters

BBC’nin haberine göre savcılar, 46 yaşındaki Megan Hess ile 69 yaşındaki annesi Shirly Koch’un 2010 ve 2018 yılları arasında 560 cesedi parçalayıp, omurga, baş, omuz, kol ve ayak gibi uzuvları cerrahi eğitim şirketlerine sattıklarını söylüyor.

Cesetleri parçalayan kişi olduğu belirtilen Koch da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hess ve Koch’un cenaze yakınlarından hiç gerçekleşmeyen yakma işlemleri için bin dolar talep ettikleri, bazı durumlarda da uzuv bağışı karşılığında bunu ücretsiz yapmayı önerdikleri belirtiliyor.

ABD’de nakil için kalp ve böbrek gibi organları satmak yasa dışı. Ama, baş, gövde, kol ve bacak gibi uzuvlar için bir yasal düzenleme bulunmuyor.

Reuters’ın araştırmasıyla ortaya çıkmıştı

Megan Hess’in işlettiği Sunset Mesa cenaze evinde cesetlerin izinsiz parçalanıp satıldığı 2018’de Reuters ajansının bir araştırmasıyla ortaya çıkmıştı.Federal Soruşturma Bürosu (FBI) daha sonra buraya baskın düzenlemişti.