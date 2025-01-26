Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı

Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek AKP Gençlik Kolları kongresi nedeniyle başkentte bazı yollar yarın trafiğe kapalı.

Fotoğraf: AA

Ankara Spor Salonu’nda yarın 10:00’da başlayacak AKP Gençlik Kolları kongresinin bitimine kadar bugün 23:00 itibariyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Cumhuriyet Caddesi’nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü

Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçit hariç tamamı

Ulaştırma Kavşağı’ndan Tren Garı Kavşağı’na yan varyantın tamamı

Tren Garı Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyantın üst geçit hariç tamamı

Ulaştırma Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne bağlanan yan varyantın tamamı

İhtiyaç halinde Hipodrom Caddesi’nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ve Kazım Karabekir Caddesi’nden İstanbul Caddesi ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.