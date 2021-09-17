Ani Ören Yeri’nde Selçuklu kümbeti ve mezarlığı gün ışığına çıkarıldı

Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya ilk giriş kapısı olma özelliği taşıyan ve 11. ile 12. yüzyıla ait Türk-İslam mimarisi eserlerini bünyesinde barındıran Kars’taki Ani Ören Yeri’ndeki kazılarda Selçuklu kümbeti ve mezarlığına rastlandı.

Fotoğraf: AA

Tarihte Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Hanedanlığı, Bizans, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Gürcü Krallığı, Moğollar, İlhanlılar, Harzemşahlar, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetlerinin ardından 20. yüzyıl sonlarında kısa bir süre Rus işgalinde kalan Ani Ören Yeri’ndeki kazı çalışmaları devam ediyor.

AA’nın haberine göre UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ani’de yer altındaki tarihi yapı ve eserlerin gün yüzüne çıkartılması için dört farklı noktada çalışma yapan ekip tarihçileri heyecanlandıran yeni bir kalıntılarla Selçuklu dönemine ait ‘kümbet’, ‘oda mezarlar’ ve ‘sanduka tipli’ mezarlarla karşılaştı.

‘İlk’ olabilir

Bu eserlerin Selçuklulara ait Anadolu’daki ilk mezarlar olduğu tahmin ediliyor.

Kazı Başkanı, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Dr. öğretim üyesi Muhammet Arslan, 2021 yılı çalışmaları esnasında Ani Katedrali’nin 30 metre güneybatısındaki alanda çalıştıklarını söyledi.

Bu bölgede Selçuklu mezarlığı olabileceği düşüncesiyle kazı çalışmasına başladıklarını ifade eden Arslan, “Çalışmalarımızı burada yoğunlaştırdık. Nihayetinde düşündüğümüz gibi aslında burasının bir Selçuklu mezarlığı olduğunu ve Selçuklu devrine ait kümbet kalıntısının varlığını saptamış olduk” dedi.

Üç farklı mezar tipi

Arslan, üç farklı mezar tipine rastladıklarını anlatarak şöyle konuştu:

“Bunlardan ilki Selçuklu’nun klasik kümbet tipolojisinde inşa edilen kare kaideli ve sekizgen gövdeli kümbet yapısıdır. Ulaştığımız ikinci tip ise ‘akıt mezar’ dediğimiz oda mezarlardır. Bu mezarlar ise Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar taşınan, İslami usullerle Anadolu’da uygulanan yeraltı oda mezarlarıdır. Üçüncü tip ise ‘sandukalı’ dediğimiz mezar tipleridir ki, bunlar da taş bir kaide üzerinde sadece taş sandukadan ibaret mezarlar olarak karşımıza çıkmaktadır.”

Bölgenin Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından fethedilen ilk yer olması nedeniyle buradaki her türden eserin Anadolu’daki Türkler’e ait ilk eserler olma ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulayan Arslan şunları söyledi:

“Buradaki Selçuklu mezarlığında tespit ettiğimiz kümbet kalıntısının da Selçuklulara ait Anadolu’daki ilk kümbet ve ilk mezarlık olma ihtimali yüksek. Sultan Alparslan burayı fethettikten sonra Ani’yi kendileri adına yönetmesi için Şeddadoğulları Beyliği’ne teslim ediyor. İşte buradaki mezarların Şeddadoğulları beylerine ya da Beyliğin diğer yöneticilerine ait olduğunu düşünmekteyiz.”