Anadolu leoparı yeniden görüntülendi: ‘İzini süreceğiz’

Nesli tehlike altında olan türlerden Anadolu leoparı, iki ayrı bölgede fotokapanlarla kaydedildi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu leoparının izini sürmeye devam edeceklerini belirtti: “Anadolu leoparı iki ayrı bölgemizde yeniden görüntülendi. İzini sürmeye, heyecanla yolunu gözlemeye devam edeceğiz. Bu kadim topraklar ilelebet yurdu, heybeti daim olsun.”
Anadolu leoparının görüntüleri bundan önce geçen yıl ekim ayında fotokapana yansımıştı.
Anadolu leoparının bir günde 25 kilometreden fazla hattı dolaştığı tespit edilmişti.