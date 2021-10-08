Ambulansın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular

Kırşehir’de iki arkadaş, kazaya karışan ambulansın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Fotoğraf: AA

Atatürk Caddesi’nde seyreden ambulans, Ahmet Yesevi Bulvarı kavşağında otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ambulans kaldırıma çarparak durabildi.

AA’nın haberine göre iki kişinin hafif yaralandığı kaza anı, kavşakta bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, ambulansın çarpıştıktan sonra kaldırıma doğru savrulması, o anda kaldırımda bulunan iki kişinin kazayı fark ederek sağa sola kaçışması yer alıyor.