Meksika’nın ormanlarında altı minyatür kurbağa türü keşfedildi.

Fotoğraflar: Teksas Üniversitesi

Yeni türler, ABD’deki Teksas Üniversitesi, Britanya’daki Cambridge Üniversitesi ve Londra Doğa Tarihi Müzesi’nde görevli uzmanlar tarafından keşfedildi; incelendi.

Dünyanın en küçük kurbağaları arasında yer alan bu türlerin boyları 15 milimetreden uzun değil. Madeni bir para üzerine bile konulduklarında geriye boş alan kalıyor. Bilim insanları şimdiye kadar fark edilmemiş olmalarının boyutlarına ve bilinen diğer türlerle renklerinin benzemesine bağlıyor. Bir başka neden de silahlı grupların hakim olduğu bölgede yaşamaları.

Altı türün, ülkenin tamamında değil ağırlıklı olarak güneydeki Sierra Madre del Sur bölgesindeki ormanlarda yaşadığını belirten bilim insanları, yaşam alanlarının gün geçtikçe daralması nedeniyle tehlike altındaki türler listesine dahil edilmesini istedi.

Teksas Üniversitesi’nden Prof. Eric Smith, ”Yeni tür olduklarını tespit ettik ama Meksika’daki minyatür amfibi hayvanların çeşitliliğini anlamak için daha fazla araştırma gerek” dedi.

Britanya’daki Cambridge Üniversitesi’nden Tom Jameson, ekosistemde önemli rol oynayan bu türlerin haritadan silinmeden korunması gerektiğinin altını çizdi.