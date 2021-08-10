Almanya’da aşsızlara kısıtlamalar geliyor

Almanya, Covid-19 salgınıyla mücadelede yeni kuralları devreye alıyor. Yeni kurallarla aşı yaptırmayanların günlük hayatlarının zorlaştırılması amaçlanıyor.

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Alman hükümeti özellikle Delta varyantının etkisiyle artan vaka sayılarına karşı harekete geçiyor. Yeni düzenlemelerle aşı olanlar veya hastalığı geçirenlerin kapalı mekanlara sorunsuz girebilmesi, aşı yaptırmayan veya hastalık geçirmeyenlere ise test zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.

Ayrıca ekim ayından itibaren aşı yaptırmayan yetişkinler ücretsiz Covid-19 testlerinden yararlanamayacak. Bu kişilerin test ücretlerini kendileri ödemesi gerekecek.

Yalnızca sağlık koşulları nedeniyle aşı olamayanlar, hamile kadınlar, çocuklar ve 18 yaşın altındaki gençler için ücretsiz Covid-19 testi sunulmaya devam edilecek.

Kapalı mekanlarda ve toplu taşıma araçlarındaki maske takma mecburiyeti ise devam edecek.

Söz konusu kuralların bugün kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Almanya’da son 24 saat içinde 2 bin 480 yeni korona vakası tespit edildi, 19 kişi yaşamını yitirdi.