Diken

Yaramazlara biraz batar!

Alkolmetre hatalı ölçtü, dava açıp ehliyetini aldı: Bakım suyuyla gargara yapmıştım

Bursa’da bir avukat, içki içmemesine rağmen alkometrede alkollü çıkması nedeniyle ceza aldı. İtiraz sonrası sürücünün alkollü olmadığı anlaşıldı. Avukat, kullandığı ağız bakım suyu nedeniyle cihazda alkol almış gibi göründüğünü söyledi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Avukat Muhammet Şamil Gürcü, 14 Temmuz’da Gemlik ilçesinden Bursa merkeze doğru seyir halindeyken trafik polislerinin yol uygulamasında durduruldu. Rutin trafik denetimi için aracından indirilen Gürcü’ye alkolmetreye üflemesi söylendi.


İçki içmedi ama alkollü çıktı

Cihaza üfleyen Gürcü, 1.03 promil alkollü çıktı. Alkol almayan avukat Gürcü, polis ekiplerine durumu anlattı. Ancak polis ekipleri cihaza göre işlem yapmaları gerektiğini belirterek, Gürcü’nün ehliyetine el koyup aracını da trafikten men etti.

Avukat, işlemlerin ardından özel bir hastaneye giderek kan testi yaptırdı.

Testte kanında alkol olmadığı ortaya çıkan Gürcü, bu rapor ve cihazların yanlış ölçümleriyle ilgili emsal kararları da alarak avukatı Şehmus Uluç’la Gemlik Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz etti.

Mahkeme, avukatı haklı bularak ehliyetinin geri verilmesine ve aracına kesilen cezanın iptaline karar verildi.

‘Gargara yapmıştım’

Gürcü şunları söyledi: “Yapılan tetkiklerde kanımda alkol olmadığı tespit edildi. Ben o gün gerçekten alkol kullanmamıştım. Şöyle… Evden cacık yiyip çıktığım için ağzımı ağız gargarasıyla çalkalamıştım. Jandarma tarafından alınan ifademde de söyledim bunu. Kalibrasyon yapılmayan cihazların birden fazla sebeple hatalı sonuç verebileceğini gördüm. Bu konuyla ilgili verilen emsal kararlar ve hastaneden aldığım raporla Gemlik Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulundum. Ve o gün benim gerçekten alkol kullanmadığım buna rağmen alkolmetre cihazında çıkan 1.03 promilin hata olduğu ortaya çıktı. Alkol bazlı ağız suyu sebebiyle alkollü çıkabiliyorsunuz. Haklılığımı ispat edip ehliyetimi geri almış oldum.”

Trafik kontrolünde 1.05, kan testinde 0.20 promil alkollü çıkan sürücüye verilen cezayı mahkeme iptal etti

Trafik kontrolünde ‘alkollü’ çıktı; kan tahlili yaptırarak alkol almadığını kanıtladı ve ehliyetini geri aldı

Alkollü olmamasına rağmen kanında alkol çıktı; hukuki mücadele başlattı

SON HABERLER

Bakanlık carettaları ölüme terk etmiş

Antalya’nın Serik ilçesinde AKP’li belediye, koruma alanı içindeki bölgenin ruhsatsız ve izinsiz bir şekilde kullanılmasına ve yapılaşmasına izin verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise belediyenin kıyı kanunu çiğneyen bu işlemine idari ve cezai yaptırım uygulaması gerekirken bunu yapmadı.

Bir güzellik şirketi dünyayı değiştirebilir mi?

L’Oréal Grup, 2030 için yeni sürdürülebilirlik programı olan ‘Gelecek için L’Oréal’i hayata geçirerek, dünyanın acil ele alınması gereken çevresel ve sosyal sorunlarının çözümüne katkıda bulunmayı taahhüt ediyor.

Günün 6,3 saatini oturarak geçiriyoruz

Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, toplumda her geçen gün artan hareketsiz yaşam tarzı, insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Türkiye’de 15 yaş üzeri kadın ve erkekler, günlük ortalama 6,3 saatini ya oturarak ya da uzanarak geçiriyor.