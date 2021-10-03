Alkolmetre hatalı ölçtü, dava açıp ehliyetini aldı: Bakım suyuyla gargara yapmıştım

Bursa’da bir avukat, içki içmemesine rağmen alkometrede alkollü çıkması nedeniyle ceza aldı. İtiraz sonrası sürücünün alkollü olmadığı anlaşıldı. Avukat, kullandığı ağız bakım suyu nedeniyle cihazda alkol almış gibi göründüğünü söyledi.

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Avukat Muhammet Şamil Gürcü, 14 Temmuz’da Gemlik ilçesinden Bursa merkeze doğru seyir halindeyken trafik polislerinin yol uygulamasında durduruldu. Rutin trafik denetimi için aracından indirilen Gürcü’ye alkolmetreye üflemesi söylendi.

İçki içmedi ama alkollü çıktı

Cihaza üfleyen Gürcü, 1.03 promil alkollü çıktı. Alkol almayan avukat Gürcü, polis ekiplerine durumu anlattı. Ancak polis ekipleri cihaza göre işlem yapmaları gerektiğini belirterek, Gürcü’nün ehliyetine el koyup aracını da trafikten men etti.

Avukat, işlemlerin ardından özel bir hastaneye giderek kan testi yaptırdı.

Testte kanında alkol olmadığı ortaya çıkan Gürcü, bu rapor ve cihazların yanlış ölçümleriyle ilgili emsal kararları da alarak avukatı Şehmus Uluç’la Gemlik Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz etti.

Mahkeme, avukatı haklı bularak ehliyetinin geri verilmesine ve aracına kesilen cezanın iptaline karar verildi.

‘Gargara yapmıştım’

Gürcü şunları söyledi: “Yapılan tetkiklerde kanımda alkol olmadığı tespit edildi. Ben o gün gerçekten alkol kullanmamıştım. Şöyle… Evden cacık yiyip çıktığım için ağzımı ağız gargarasıyla çalkalamıştım. Jandarma tarafından alınan ifademde de söyledim bunu. Kalibrasyon yapılmayan cihazların birden fazla sebeple hatalı sonuç verebileceğini gördüm. Bu konuyla ilgili verilen emsal kararlar ve hastaneden aldığım raporla Gemlik Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulundum. Ve o gün benim gerçekten alkol kullanmadığım buna rağmen alkolmetre cihazında çıkan 1.03 promilin hata olduğu ortaya çıktı. Alkol bazlı ağız suyu sebebiyle alkollü çıkabiliyorsunuz. Haklılığımı ispat edip ehliyetimi geri almış oldum.”