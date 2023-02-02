Alice Müzikali’ne geri sayım: Disney+ ilk tanıtımı paylaştı

Disney+, sahnelendiği günden bugüne kapalı gişe oynanan ‘Alice Müzikali’nden ilk tanıtımı yayımladı. Müzikal 10 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak.

Fotoğraflar: Disney+

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilen ‘Alice Harikalar Diyarında’, Serdar Biliş’in yönetmenliği, Tuluğ Tırpan’ın müzikleri ve Beyhan Murphy’nin koreografisiyle çağdaş bir müzikal uyarlama olarak 7 Şubat 2019’da perde açmıştı.

BKM, Zorlu PSM ve id ortak yapımcılığıyla, başladığı günden bu yana kapalı gişe devam eden ‘Alice Müzikali’ Disney+ aracılığıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar’ın yer aldığı müzikal, Zorlu PSM Sahnesi’nde Disney+’a özel yapılan çekimle ekranlara gelecek.

Disney+, 10 Şubat’ta yayımlanacak müzikalden resmi tanıtımı paylaştı.