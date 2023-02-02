Alice Müzikali’ne geri sayım: Disney+ ilk tanıtımı paylaştı

Disney+, sahnelendiği günden bugüne kapalı gişe oynanan ‘Alice Müzikali’nden ilk tanıtımı yayımladı. Müzikal 10 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak.
Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilen ‘Alice Harikalar Diyarında’, Serdar Biliş’in yönetmenliği, Tuluğ Tırpan’ın müzikleri ve Beyhan Murphy’nin koreografisiyle çağdaş bir müzikal uyarlama olarak 7 Şubat 2019’da perde açmıştı.
BKM, Zorlu PSM ve id ortak yapımcılığıyla, başladığı günden bu yana kapalı gişe devam eden ‘Alice Müzikali’ Disney+ aracılığıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar’ın yer aldığı müzikal, Zorlu PSM Sahnesi’nde Disney+’a özel yapılan çekimle ekranlara gelecek.
Disney+, 10 Şubat’ta yayımlanacak müzikalden resmi tanıtımı paylaştı.