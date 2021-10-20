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Yaramazlara biraz batar!

Ali Ece: Şampiyonlar Ligi’nde rakibin oyununa da hazırlanman gerek

Coates’i daha önce hiç izlememiş birisi bile boyunu posunu görünce, “Bu oyuncuya aman dikkat” der. Ayrıca Sporting santra öncesi ısınmanın da bir bölümünü korner çalışmaya ayırdı.

(…)


Geri kalan tüm emeğin, çaban misal maçın başındaki etkili organize hücum presin, misal Pjanic ve Alex Teixeira’nın üstün teknikleri boşa gidiyor: Altı delik bir çuvala ister altın ister gümüş doldur, onunla hiçbir yere gidemez, onu hiçbir yere taşıyamazsın! Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde kendi oyunun kadar rakibin oyununa da hazırlanman gerek. Yoksa dün geceki gibi üzersin, üzülürsün.

Ali Ece’nin yazısı

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