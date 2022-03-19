Ali Bayramoğlu: Yeni seçim yasa tasarısı muhalefetin elini rahatlatabilir

Her seçim yasası gibi bu tasarının da yönlendirme gücü sınırlıdır.

Nedenler ortada…

1 Önümüzdeki seçimlerde kimi gerçekten büyük parti olacağı, bu seçim yasanının nerede ve kime yarayacağı belli değil.

2 AK Parti’nin Gelecek ve DEVA kaygısı bakımından ele alındığında, bu siyasi partiler eski seçim yasasıyla da büyüklere önemli ölçüde mecbur durumdaydılar. Bu bakımdan orta yeni bir şey yok.

3 Yeni olan şu: Yeni seçim kanunu, indirilen baraj vesilesiyle, yeni seçim ittifaklarına, örneğin küçük partilerin bir araya gelip seçime katılmasına imkan veriyor. Bu küçük partilerin kuracakları muhafazakar blok, AK Parti için iki bakımdan korkutucu olabilir. Bu blok kurucuları itibariyle katıksız bir şekilde AK Parti’nin alanına girer, bu alanda rakibi olurlar. İkincisi, böyle bir blok, yüzde 7’yi aşması için sanıldığından fazla destek oylarına ulaşabilir, yüzde 10’lara yaklaşabilir.

Bu yönleriyle ele alındığında yeni seçim yasa tasarısı muhalefetin elini rahatlatan bir yasa olarak bile kabul edilebilir.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı