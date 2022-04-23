Ali Bayramoğlu: Mülteci sorununda iki husus önemli

Kendisini en ileri ve en açık sanan kamusal figürlerin, bile “kanla kazandığımız topraklar Suriyelilerle doldu, içim kan ağlıyor” gibi mesajlar çekebildiği bir ülke haline geldik.

Siyasi partiler de artan oranda bu tablonun farkında.

Velhasıl mülteci sorunun toplumun ve siyasetin merkezine yerleşiyor.

İki husus önemli.

İlki şu: Mültecilik meselesi yabancı sevmezlikten ırkçılıktan uzanan eğilimleri besliyor, hatta bu tür siyasi tutumları normalleştirme potansiyeli taşıyor…

İkincisi şu: Türkiye’ye yerleşmiş, Hatay-Reyhanlı gibi yerlerde çoğunluk nüfusu oluşturan ve geri gitmesi neredeyse mümkün olmayan 4 milyon Suriyeli ciddi entegrasyon politikaları gerektiriyor…

Siyasi partilerin bu hususların farkında olmak zorundalar.

İkinci konudaki demokratik politikalar, birinci husustaki sakıncaları tamir etmenin tek yoludur.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı