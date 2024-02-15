Ali Bayramoğlu: Bu istikamette oy kullanmak içimden hiç gelmiyor

Bu siyaset sahnesi beni inanılmaz derecede rahatsız ediyor.

Bu sahnenin analizini yapmak zor değil, ama içinde yaşamak, hedefi olmak mesele… AK Parti’nin güç beka ve gelecek politikaları, siyasetin taşıyıcılığını devletin sırtına yüklediği stratejiyi anlamak kolay, ama sevmek, katılmak mümkün değil…

Erdoğan’ın otoriter, hoyrat, keyfi tavrına tahammülüm o denli az ki, televizyon bile seyretmiyor, internetle yetiniyorum. Çoğu çapsız adamın katıldığı tartışma programlarının, palyaço gibi davranan televizyon sunucularının da payı var, elbet bunda.

Muhalefetin içler acısı durumuna ve bu içler acısı duruma siyaset adını vermesine keskin bir tepki duyuyorum.

İyi Parti’nin siyasetsizliğin kriziyle sağcılaşarak ve “şahsileşerek” erimesini ibretle izliyorum.

DEM’in, HADEP’in Türkiyeli siyaset eğilimine oranla, kendisine dönük bir hat tutturmasından rahatsız oluyorum.

Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin artan oylarıyla yükselen değerler olmasından tedirginim.

Davutoğlu’nun seçimlerden, özellikle Gazze olaylarından sonra kimlikçi bir eğilme savurulmasını, bir tür şahıs politikasını yapmasını hayretle seyrediyorum.

Ve İstanbul yerel seçimlerinde kime oy vereceğimi açıkçası bilmiyorum.

İktidara, popülist-otoriter tavrına tepki duyan, İstanbul belediyesinin iktidarın eline geçmesini istemeyen biri olarak, İmamoğlu’na oy vermem beklenir.

Ancak, bu istikamette oy kullanmak içimden hiç gelmiyor.

Her şeyden önce İstanbul Belediyesi üzerinden “mış” gibi yapılan, kişiye ve kişinin vasıflarına endeksli popülizm kokan Türkiye siyasetini antipatik buluyorum.

CHP, özellikle Özel-İmamoğlu ikilisi, siyasetsizliği maskeleyen bir siyaset tarzı tutturdukları için onlara oy vermek içimden gelmiyor. Erdoğan ve AK Parti’ye karşı olduklarını söylemekten, onunla laf yarıştırmaktan başka hiçbir siyasi duruşları ve önerileri yok. Ön seçim yapmadan CHP’yi dizayn etmeleri dışında siyaset hamleleri de olmadı. Özel gözümde, şu ana kadar gösterdiği performansıyla siyasi bir animatör olmanın ötesine geçmiyor. İmamoğlu’nun gizli liderliği, fikir edinmek ve etki yarabilmek için sermaye gücünü seferber etmesi, ABD’li bir başkan adayı gibi davranması garibime gidiyor.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı