Ali Bayramoğlu: Bu formül ve yarattığı hava Erdoğan’ı yenebilir

Akşener’in, muhalif kesimin tüm koz ve aktörlerini devreye sokan geri dönüş formülü, iktidar cephesini bu kez gerçek anlamda tedirgin etmiş olmalıdır.

Zira bütünleşmiş tablo, muhalif seçmenin gözünde muhalefetteki yarıkları kapatmış, “kim seçilmeli, kim seçilebilir” sorularını, ayrışmalarını ortadan kaldırmıştır. Ayrıca İmamoğlu ve Yavaş’ın hükümet etme formülüne katılımı muhalif bedene “siyasi protein” zerk etmiştir.

Sonuç olarak, ortaya ilk kez muhalefet bakımından bir psikolojik üstünlük hali çıktığı söylenebilir. Güç ve kazanma mesajını içeren bu üstünlük, denk giden yarışı, etkileyebilecek önemli bir veridir.

Sonuçta bu formül ve yarattığı hava Erdoğan’ı yenebilir.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı