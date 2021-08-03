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Yaramazlara biraz batar!

ALES başvuruları başladı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuruları başladı. Son başvuru tarihi 11 Ağustos.

Fotoğraf: AA

Adaylar sınava elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ‘https://ais.osym.gov.tr‘ internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.


Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olması gerekiyor.

Adaylar, 19 Eylül’de yapılacak ALES’e ilişkin kılavuza ÖSYM’nin sitesinden ulaşabilecek.

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