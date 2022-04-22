Alaattin Aktaş: Vatandaş 2004’ten beri yalnızca yedi ay iyimser olabilmiş

2004 yılının ocak ayından bu yana, yan 18 yıl 4 aydır ya da başka bir ifadeyle 220 aydır hesaplanan tüketici güven endeksi nisanda bu dönemin en düşük düzeyine indi.

2004 yılının ocak ayından beri hesaplanan tüketici fiyat endeksinde bu yılın nisan ayında en düşük düzeye inildiğini belirttik. Nisanda 67.3 olan endeks yaklaşık yüzde 50 artarsa vatandaş iyimserlik sınırına ulaşabilecek. Bu da hayal ötesi bir durum.

Hem zaten 220 aydır süren bu hesaplama gösteriyor ki vatandaş bu 220 ayın yalnızca 7’sinde iyimser olabilmiş.

Evet yanlış değil; tüketici güven endeksi yalnızca yedi ayda iyimserlik sınırı olan 100’ün üstünde oluşmuş.

Ancak 2004 yılının ilk altı ayında ve 2007’nın nisan ayında 100 sınırı aşılmış.

Alaattin Aktaş’ın yazısı