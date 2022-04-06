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Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: O hata yapılmasaydı…


Eylül ayında o hata yapılarak faiz indirimi başlatılmasaydı…

Ne Türkiye ekonomisinin geleceğini adeta ipotek altına alan kur korumalı mevduat uygulamasına gerek duyulacaktı, ne enflasyon bu düzeylere tırmanacaktı, ne örneğin benzin ve mazot böylesine pahalı olacaktı.


Peki ne işe yaradı bu faiz indirimi?

Hem madem faiz indirimi iyi bir uygulama, ülke yararına bir uygulama, neden buna devam edilmiyor? Faiz dört aydır niye sabit?

Aslında bu bile bir itiraf değil mi…

Faiz indirimiyle hata yapıldığının, arabadaki freni sökmenin çok büyük bir yanlış olduğunun itirafı değil mi… 

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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