Alaattin Aktaş: Merkez Bankası olan biteni izlemekle meşgul

Şimdi Türkiye’de yaşanan enflasyonun temel nedeni hiç tartışmasız ağırlıkla maliyet enflasyonu. Peki Merkez Bankası bu maliyet yükünün hafiflemesi adına adım atıyor mu?

Ne gezer!

Merkez Bankası tam tersi adımlar atmakla meşgul. Daha doğrusu Merkez Bankası ters yönde adımlar atılırken olan biteni izlemekle meşgul.

Maliyet artışının fazla olmasını önlemenin yolu o kadar açık ki… İthal ettiğiniz ürünlerin yurtiçi fiyatının artmasını önlemek ya da az artmasını sağlamak için kuru olabildiğince düşük tutacaksınız ve bunun için ne gerekiyorsa yapacaksınız.

Bunun yolu da belli.

Biz ise 180 derece dönmüş öbür yoldan gidiyoruz.

Sonuç da ortada!

Sonra da gelsin kur korumalı mevduat, gelsin YUVAM hesabı, gelsin yurtdışındaki vatandaşları ikna turları…

Alaattin Aktaş’ın yazısı