Alaattin Aktaş: Meğer bu ürünleri martta şubata göre daha ucuza almışız

Bakın martta neler olmuş!

Kahve, yoğurt, ayran, kuru fasulye, tereyağı, bulgur, süt, bebek sütü toz karışımı, çikolata, salça, mercimek, nohut, kraker, peynir, turşu, gofret, kabartma maddeleri, tahin, tahin helvası, kağıtlı şeker, hazır kahve, çay ve bal fiyatları düşmüş.

Evet evet düşmüş. Meğer bu ürünleri martta şubata göre daha ucuza almışız.

“Bu nasıl zam” diye her gün feryat edenler, tablo böyle, meğer siz yanılıyormuşsunuz!

Fiyatı düşen başka gıda maddeleri de var ama onların mevsimsel etkenlerle gerilediğini varsayıyoruz. Sahi bu sıraladıklarımız?

Peynirin, sütün, yoğurdun fiyatı düşmüş!

Fena halde merak ediyoruz bu ürünlerde fiyatlar nasıl geriledi diye. Devamı da var; salça, mercimek, nohut, çay, bal…

Buyurun izah edin!

Alaattin Aktaş’ın yazısı