Alaattin Aktaş: Maliyet, maliyet, maliyet!

Gelin bazı yönlerden birbirine çok benzeyen 2019 ve 2021 yıllarını karşılaştıralım…

Söz konusu iki yılda yabancı payı neredeyse aynı; ama maliyet ve fiyat artışı yüzde 10’ardan yüzde 60’lara çıkmış.

Demek ki yabancıların alımı konut fiyatlarını sanıldığı ya da iddia edildiği gibi pek fazla etkilemiyormuş.

Sorun belli; maliyet artışı. Konut fiyatları ve inşaat maliyetlerinin yıllık bazda nasıl paralel bir artış sergiledikleri tabloda çok açık bir biçimde görülüyor. 2021 yılı başından bu yana olan dönemde her ay maliyetler de artıyor, konut satış fiyatları da…

Maliyetlerdeki artış hız kesmediği sürece konut fiyatlarındaki artışı yavaşlatmak da mümkün olmayacak.

Kanada yabancılara konut satışına sınırlama getirdi diye bizde de aynı yolun izlenmesi gerektiğini savunanlar var. Bunu yaparsak 95 adet olan konut arzını 100’e çıkarırız, hepsi bu. Konut sayısındaki 5 artış fiyatları aşağı çekecek sanıyorsak fena halde yanıldığımızı kısa zamanda görürüz.

Alaattin Aktaş’ın yazısı