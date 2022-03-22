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Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: KKM’de vade sonu gidilecek tek adres var


Kur korumalı mevduat uygulamasının başlamasından bu yana üç ay geçti. İlk hesapların üç ay vadeli olanlarının vadesi de bu haftadan itibaren dolmaya başlıyor.

“Paramı alıp klasik mevduata yatırayım” deseniz, bankaların verdiği faiz yıllık brüt yüzde 16-17 dolayında. Oysa kur korumalı mevduatta stopaj olmadığı için net yüzde 17 üstünden faiz alıyorsunuz. “TL’den çıkıp döviz alayım” deseniz, bu sistemde zaten dövizdeki artış kadar para kazanıyorsunuz.


Şu durumda ne yaparsınız? Yapılacak belli değil mi; kur korumalı hesaba devam!

Hele hele KKM uygulamasında politika faizinin 3 puan üstüyle sınırlanan tavan faiz biraz esnetilir ya da başka avantajlar da söz konusu olursa kim tutar KKM’yi!         

Ama bu gidişle KKM Hazine’yi fena tutacak, fena sarsacak; şimdilik o ikinci planda, özellikle Hazine açısından.         

Döviz artmasın, dövizin artması önlensin yeter!         

Bunun maliyeti mi, kimin umurunda?

Alaattin Aktaş’ın yazısı

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