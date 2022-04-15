Alaattin Aktaş: Faiz enflasyondan düşük olmayacak diyen de bu yönetimdi

Zor iş, gerçekten zor! Merkez Bankası’nın işi de zor, Merkez Bankası’nı anlayabilmek de…

Spor yazarı meslektaşlar alınmasın, bir söz var ya “Spor yazarı değil, skor yazarı” diye…

Merkez Bankası da o durumda. Skor, yani faizin ne olacağı bildiriliyor ve Merkez Bankası da oturup o skora göre metni yazıyor, güya değerlendirme yapıyor.

“Efendim metni yüzde kaça göre yazacağız?”

“Sen üç alternatifli yaz; galiba yüzde 14 olacak ama bakarsın 13 ya da 15 de olur, hazırlıksız yakalanmayalım…”

Politika faizi enflasyondan düşük olmayacak diyen de bu Merkez Bankası yönetimiydi.

Şimdi her seferinde orana kılıf uydurabilmek için değişik değişik metinler kaleme alan da bu Merkez Bankası yönetimi.

Sahi enflasyonun altına inmeyen politika faizi mi doğruydu, şimdiki mi doğru?

Yaşananlardan hangisinin doğru olduğu çok belli de, merak ediyor insan, acaba Merkez Bankası bu konuda ne düşünüyor diye…

Alaattin Aktaş’ın yazısı