Alaattin Aktaş: Enflasyonda 30’lara inmek bile büyük başarı olarak lanse edilecek

Yıllık enflasyon şimdi yüzde 54, mart sonunda yüzde 65-70 arası beklenmeli…

Dolar da 15 liraya dayanmış…

Faizi şimdi birkaç puan artırarak neye çare olunabilir ki…

Öyle 8-10 puanlık artış da yapılamayacağına göre, en iyisi beklemek.

Ne zamana kadar mı?

Yangın iyice zayıflayıp iki kovayla söndürülebilir olana ve seçim iyice yaklaşana kadar…

Yani akaryakıt fiyatlarında gerileme başlayana ve bu sayede yıllık fiyat artışında yön aşağı dönene kadar…

Faiz artışına gidilebilmesi için en azından fiyat artışına ilişkin beklentinin kırılması ve enflasyon-faiz makasının biraz olsun daralması, hiç olmazsa daha da büyümeyeceğine dönük inancın pekişmesi gerekiyor.

O tarihe ne zaman geliriz bilinmez. Ama işte o tarihte faizi de artırdık mı, bilin ki seçim iyice yaklaşmış demektir.

Enflasyon öyle birkaç yıl tek haneye gerilemeyecekse de, bütün bunlar yapıldığında yüzde 60’lardan yüzde 20’lere, hatta 30’lara inmek bile büyük başarı olarak lanse edilecek ve öyle de okunacaktır.

Alaattin Aktaş’ın yazısı