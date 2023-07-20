Alaattin Aktaş: Bugünkü faiz toplantısı için yoğurt üflenerek yeniliyor

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yeni dönemin ikinci toplantısını bugün yapacak. Geçen ayki toplantı öncesindeki tahminlerde çoğunluk yanıldığı için bugünkü toplantı için yoğurt biraz üflenerek yeniliyor. Tahminler adeta ikiye ayrılmış gibi ama biri pek ifade edilmiyor.

Olması gereken faizle ilgili pek tahmin göremiyoruz artık.

İfade edilen Merkez Bankası’nın çıkabileceği en yüksek oran, bunun üstünde duruluyor.

Hani biz “rasyonel bir zemine ve politikalara” dönecek, o şekilde uygulamalar yapacaktık!

Hani sis dağılacaktı; şeffaf ve öngörülebilir olunacaktı! Bir takıma yeni teknik direktör geldiğinde tüm futbolcular ilk birkaç hafta daha bir şevkle çalışır, taraftarın umudu artar. Oyun planı değişecektir, bir dizi beklenti oluşur. O birkaç haftada beklenti karşılandı karşılandı; karşılanamadı mı homurtular yükselmeye başlar.

Alaattin Aktaş’ın yazısı