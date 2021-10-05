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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li başkan 423 bin liralık makam aracını ‘Durmak yok yola devam’ diye paylaştı, sonra paylaşımı sildi

Muş’taki Sungu beldesinin belediye başkanı Mehmet Salih Gürtürk, 423 bin liralık makam aracının “Durmak yok yola devam” ifadesiyle Twitter’dan paylaştı. Tepki gelince paylaşımını sildi.

Halk TV’den Hazar Dost’un haberine göre merkeze bağlı 5 bin 500 kişilik beldenin belediyesi, 7 Ağustos’ta makam aracı almak için ihale açtı.


İhalenin teknik şartnamesinde, 2021 model olması gerektiği belirtilen araçta, çocuk koltuğu sabitleme özelliği, deri kaplı direksiyon simidi, panoramik açılır cam tavan, krom kapı eşiği, siyah ya da metalik dış, siyah iç rengi özellikleri istendi.

AKP’li Sungu Belediye Başkanı Mehmet Salih Gürtürk, araç alınınca çektirdiği fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak şunları yazdı: “Göreve başladığım günden beri ‘Halka hizmet Hakka hizmettir’ şiarıyla belde halkımızın refahını artırmak için durmak yok yola devam.”

Gürtürk, tepkilerin ardından fotoğrafı sildi.

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