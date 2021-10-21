AKP, TÜSİAD’ı da ‘vesayetçi’ ilan etti

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) demokrasi vurgulu raporunu eleştirerek, derneği ‘vesayet özlemi’yle suçladı.

Fotoğraflar: AA

TÜSİAD, 19 Ekim’deki toplantısında ‘Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar’ başlıklı raporu tanıtmıştı. Raporda, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığının güçlendirilmesi, demokrasi ve dış politika gibi birçok alanda görüş belirtilmişti.

Ankara’daki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde dün akşam düzenlenen etkinlikte konuşan AKP’li Şahin, sözü TÜSİAD’ın raporuna getirdi.

Şahin, derneğin rapor hazırlayarak kamuoyuna açıkladığını anımsatarak, ‘sanki Türkiye’de demokrasi ve laiklikle ilgili tartışma, gündem ya da sorun varmış gibi bu konularda değerlendirmelerde bulunduklarını’ kaydetti.

Şahin…

AKP’li yönetici şöyle devam etti: “Aslında ne dedikleri çok anlaşılmıyor, demokrasi etrafında bir şeyler gevelemişler. Bu şunu gösteriyor ki TÜSİAD da vesayet özlemi içerisinde. Bu vesayet özlemiyle oturmuşlar bir rapor kaleme almışlar. Bütün bu hadiselerin değerlendirilmesini düşünüyorum. Belli ki birileri yine suyu bulandırmaya ve toplumumuzun huzurunu dinamitleye çalışıyor.”